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В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога — что угрожает
Украине грозит целый рой "Шахедов".
В ночь на 23 июня в Киеве и областях объявили воздушную тревогу .
Об этом стало известно от КМВА.
«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — сообщили в КМВА.
Как стало известно от мэра столицы Виталия Кличко, на Оболони работают силы ПВО.
Кличко призвал жителей Киева находиться в укрытиях.
Каким областям угрожают «Шахеды»
Кроме Киева вражеские «Шахеды» летят в следующих направлениях, сообщили ВС Украины.
в Сумской области курсом на юго-западное направление, вектором движения на Полтавщину, Харьковщину и Черниговщину;
с востока Киевщины курсом на юго-западное направление;
по Черниговщине курсом на юго-западное направление;
в Черкасской области курсом на юго-западное направление;
на западе Днепропетровщины курсом север на Полтавщину и Кировоградщину;
в Харьковской области курсом на юго-западное направление;
на юге Николаевской и Херсонской области курсом на северо-западное направление;
на севере Кировоградской области курсом на Николаевщину;
на севере Одесщины курсом на Виннитчину.