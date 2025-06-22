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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога — что угрожает

Украине грозит целый рой "Шахедов".

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве и ряде областей раздается воздушная тревога — что угрожает

В ночь на 23 июня в Киеве и областях объявили воздушную тревогу .

Об этом стало известно от КМВА.

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — сообщили в КМВА.

Как стало известно от мэра столицы Виталия Кличко, на Оболони работают силы ПВО.

Кличко призвал жителей Киева находиться в укрытиях.

Каким областям угрожают «Шахеды»

Кроме Киева вражеские «Шахеды» летят в следующих направлениях, сообщили ВС Украины.

  • в Сумской области курсом на юго-западное направление, вектором движения на Полтавщину, Харьковщину и Черниговщину;

  • с востока Киевщины курсом на юго-западное направление;

  • по Черниговщине курсом на юго-западное направление;

  • в Черкасской области курсом на юго-западное направление;

  • на западе Днепропетровщины курсом север на Полтавщину и Кировоградщину;

  • в Харьковской области курсом на юго-западное направление;

  • на юге Николаевской и Херсонской области курсом на северо-западное направление;

  • на севере Кировоградской области курсом на Николаевщину;

  • на севере Одесщины курсом на Виннитчину.

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