В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской, Волынской, Львовской областях вечером 14 апреля объявлена воздушная тревога.
В Киеве, Киевской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях вечером 14 апреля объявлена воздушная тревога.
Граждан просят пройти в укрытие!
Напомним, сегодня, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. В Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями ракета попала возле нежилого помещения. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших.
В свою очередь Верховная Рада на заседании 14 апреля приняла проект постановления 7276, которым признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.
Читайте также:
"Это умышленное решение России": США признают зверства российских оккупантов в Украине геноцидом — Нуланд
Трюдо вслед за Байденом назвал агрессию РФ против Украины геноцидом
Владимир Кличко: то, что армия РФ сделала в Украине – это то же, что и нацизм под руководством Гитлера