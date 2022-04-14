В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской, Волынской, Львовской областях вечером 14 апреля объявлена воздушная тревога.

В Киеве, Киевской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Одесской областях вечером 14 апреля объявлена воздушная тревога.

Граждан просят пройти в укрытие!

Напомним, сегодня, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. В Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями ракета попала возле нежилого помещения. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших.

В свою очередь Верховная Рада на заседании 14 апреля приняла проект постановления 7276, которым признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

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