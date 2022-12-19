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В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: карта

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В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: карта

Воздушная тревога распространяется по Украине.

Днем 19 декабря по регионам Украины начала распространяться воздушная тревога. По состоянию на 13:40 она объявлена в большинстве областей Украины и в незаконно оккупированном украинском Крыму.

Об этом свидетельствует информация с карты тревог.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях отбоя.

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Напомним, ночью 19 декабря Россия масштабно атаковала дронами Киев. Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

В результате атаки на столицу возникли повреждения объектов критической инфраструктуры.

За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, из которых удалось уничтожить 18.

Также ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами". Есть много разрушений.

В целом, Воздушные силы ВСУ в течение ночи 19 декабря уничтожили 30 "Shahed".

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Дата публикации
Просмотры
5604
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