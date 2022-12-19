В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: карта

Воздушная тревога распространяется по Украине.
Днем 19 декабря по регионам Украины начала распространяться воздушная тревога. По состоянию на 13:40 она объявлена в большинстве областей Украины и в незаконно оккупированном украинском Крыму.
Об этом свидетельствует информация с карты тревог.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях отбоя.
Напомним, ночью 19 декабря Россия масштабно атаковала дронами Киев. Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.
В результате атаки на столицу возникли повреждения объектов критической инфраструктуры.
За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, из которых удалось уничтожить 18.
Также ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами". Есть много разрушений.
В целом, Воздушные силы ВСУ в течение ночи 19 декабря уничтожили 30 "Shahed".
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