В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

В воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

В ряде областей Украины объявлена ​​воздушная тревога. В частности, тревога объявлена ​​в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

В воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — отмечают в ПС.

Напомним, в ряде областей утром 22 января также включали воздушную тревогу.