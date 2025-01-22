В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

В воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В частности, тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
В воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — отмечают в ПС.
Напомним, в ряде областей утром 22 января также включали воздушную тревогу.
Читайте также :