В Киеве и ряде областей Украины продолжается воздушная тревога: карта

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

Ночью, 7 мая, в Киеве и Киевской области также была объявлена воздушная тревога. В общем, уже "покраснело" большинство областей Украины.

Об этом свидетельствует "Карта воздушных тревог".

По состоянию на 23.40 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. В южных регионах Украины отменили угрозу.

В Украине снова раздается воздушная тревога.

Некоторые мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в северных областях может быть угроза ударов иранскими дронами. Украинцев призывают находиться в безопасных местах и не снимать работу сил ПВО.

Напомним, ночью 7 мая ОК "Пивдень" предупредило украинцев о высоком риске ракетных ударов из-за активности стратегической авиации и ракетоносителей в Черном море.

Также после объявления воздушной тревоги в Одессе сообщали о звуках взрывов.

Ранее в ОК "Пивдень" отмечали, что в Украине чаще раздаются сигналы воздушной тревоги, поскольку российские оккупанты меняют тактику воздушного террора, активизировав свою авиацию.

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