В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в укрытиях.

В Киеве и ряде областей 20 января объявлена воздушная тревога. Есть ракетная угроза.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога", — подчеркнули в Воздушных силах.

По состоянию на 11:53 "покраснели" следующие области:

Черниговская

Сумская

Киевская

Черкасская

Полтавская

Кировоградская

Днепропетровская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Одесская

Напомним, в Киеве и ряде областей днем 19 января объявлена воздушная тревога. Была угроза баллистики.

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