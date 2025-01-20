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В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога 20 января

Следует находиться в укрытиях.

В Киеве и ряде областей 20 января объявлена воздушная тревога. Есть ракетная угроза.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога", — подчеркнули в Воздушных силах.

По состоянию на 11:53 "покраснели" следующие области:

  • Черниговская
  • Сумская
  • Киевская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Кировоградская
  • Днепропетровская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Одесская

Напомним, в Киеве и ряде областей днем 19 января объявлена воздушная тревога. Была угроза баллистики.

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