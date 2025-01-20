В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей 20 января объявлена воздушная тревога. Есть ракетная угроза.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога", — подчеркнули в Воздушных силах.
По состоянию на 11:53 "покраснели" следующие области:
- Черниговская
- Сумская
- Киевская
- Черкасская
- Полтавская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
- Одесская
Напомним, в Киеве и ряде областей днем 19 января объявлена воздушная тревога. Была угроза баллистики.
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