В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Враг снова готовится к атаке.

В Киеве и ряде областей утром 22 января объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Ракетная опасность в областях, в которых объявлена тревога", — сообщают в ПС.

По состоянию на 08:33 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черкасская

Кировоградская

Полтавская

Днепропетровская

Запорожская

Донецкая

Харьковская

Сумская

Черниговская

Напомним, вечером 21 января Киев и большинство областей охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Читайте также: