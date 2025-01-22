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В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога 22 января

Враг снова готовится к атаке.

В Киеве и ряде областей утром 22 января объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Ракетная опасность в областях, в которых объявлена тревога", — сообщают в ПС.

По состоянию на 08:33 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Харьковская
  • Сумская
  • Черниговская

Напомним, вечером 21 января Киев и большинство областей охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

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