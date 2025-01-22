В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Враг снова готовится к атаке.
В Киеве и ряде областей утром 22 января объявлена воздушная тревога. Жителям следует находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Ракетная опасность в областях, в которых объявлена тревога", — сообщают в ПС.
По состоянию на 08:33 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черкасская
- Кировоградская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Запорожская
- Донецкая
- Харьковская
- Сумская
- Черниговская
Напомним, вечером 21 января Киев и большинство областей охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.
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