В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

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Днем 14 мая в Киеве и Украине прозвучала воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении ПС ВСУ.

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По состоянию на 14:49 "покраснели" следующие области:

Киевская

Сумская

Черниговская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Кировоградская

Черкасская

Напомним, во вторник, 13 мая, почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Покраснели регионы на востоке, юге, севере и центре.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорилось в сообщении.