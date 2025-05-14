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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Тревога охватила Киев и ряд областей.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Днем 14 мая в Киеве и Украине прозвучала воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении ПС ВСУ.

По состоянию на 14:49 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Сумская

  • Черниговская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

  • Черкасская

Напомним, во вторник, 13 мая, почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Покраснели регионы на востоке, юге, севере и центре.

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорилось в сообщении.

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