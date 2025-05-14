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В Киеве и ряде областей воздушная тревога: какая угроза
Тревога охватила Киев и ряд областей.
Днем 14 мая в Киеве и Украине прозвучала воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении ПС ВСУ.
По состоянию на 14:49 "покраснели" следующие области:
Киевская
Сумская
Черниговская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Кировоградская
Черкасская
Напомним, во вторник, 13 мая, почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Покраснели регионы на востоке, юге, севере и центре.
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорилось в сообщении.