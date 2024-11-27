Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве и ряде областей — воздушная тревога: о какой угрозе идет речь

Дата публикации
Просмотры
4848
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В Киеве и ряде областей — воздушная тревога: о какой угрозе идет речь

Воздушная тревога 27 ноября

Жителей призывают срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах предупредили об угрозе дронов войск РФ.

"Внимание, Киев! В вашем направлении вражеский БпЛА со стороны Борисполя", – предупредили там.

"Покраснели" сразу несколько областей. По обновлению Воздушных сил, вражеские ударные БпЛА зафиксированы:

  • в Сумской области — курсом на запад, юго-запад, юг;
  • на Черниговщине – курсом на запад и юго-запад;
  • на севере Полтавщины – курсом на юго-запад;
  • на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины – курсом на северо-запад.

Ранее 27 ноября в Украине уже звучала масштабная воздушная тревога. Днем во всех областях из-за возможной ракетной атаки РФ жителей призвали пройти к укрытиям.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация