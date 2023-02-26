В Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу: украинцев предупреждают об опасности

Ночью 26 февраля в Киеве, Киевской, Полтавской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, может существовать угроза ударов иранскими дронами.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушную тревогу сначала объявили в Черниговской области в 23:02, в Киевской области и в столице предупредили об угрозе в 23:19, в Полтавской области — в 23:26.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Мониторинговые телеграммы-каналы предупреждают об угрозе ударов иранскими дронами.

Напомним, в Николаевской области вечером, 26 февраля, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские ракеты обстреляли регион.

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