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В Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу: украинцев предупреждают об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3963
Время на прочтение
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В Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу: украинцев предупреждают об опасности

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

Украинцы призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Ночью 26 февраля в Киеве, Киевской, Полтавской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, может существовать угроза ударов иранскими дронами.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

Воздушную тревогу сначала объявили в Черниговской области в 23:02, в Киевской области и в столице предупредили об угрозе в 23:19, в Полтавской области — в 23:26.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Мониторинговые телеграммы-каналы предупреждают об угрозе ударов иранскими дронами.

Напомним, в Николаевской области вечером, 26 февраля, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские ракеты обстреляли регион.

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Дата публикации
Просмотры
3963
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