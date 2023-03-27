Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу: власти предупредили об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6264
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу: власти предупредили об опасности

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. / Фото: ТСН.ua

Власти призывают не игнорировать тревогу.

В понедельник, 27 марта, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

По предварительным данным, в северных областях Украины существует угроза ударов иранскими дронами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревоги и находиться в безопасных местах. Киевская ОВА также подчеркнула, что есть угроза ударов дронами.

©

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину", — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему участились воздушные тревоги в северных областях. По его мнению, вражеские самолеты с территории Брянской и Курской областей могут подходить близко к границам и пускать ракеты.

Читайте также:

Секретная база ВСУ: Эксклюзивные кадры работы боевых вертолетов изнутри  

Секретная база ВСУ: Эксклюзивные кадры работы боевых вертолетов изнутри  

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6264
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация