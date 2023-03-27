В Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу: власти предупредили об опасности

В понедельник, 27 марта, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

По предварительным данным, в северных областях Украины существует угроза ударов иранскими дронами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревоги и находиться в безопасных местах. Киевская ОВА также подчеркнула, что есть угроза ударов дронами.

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину", — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему участились воздушные тревоги в северных областях. По его мнению, вражеские самолеты с территории Брянской и Курской областей могут подходить близко к границам и пускать ракеты.

Читайте также: