В Киеве и в нескольких областях объявили воздушную тревогу: власти предупредили об опасности

Власти призывают не игнорировать тревогу.
В понедельник, 27 марта, в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
По предварительным данным, в северных областях Украины существует угроза ударов иранскими дронами.
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревоги и находиться в безопасных местах. Киевская ОВА также подчеркнула, что есть угроза ударов дронами.
"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов! Перейдите в укрытие и другие безопасные места. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину", — говорится в сообщении.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему участились воздушные тревоги в северных областях. По его мнению, вражеские самолеты с территории Брянской и Курской областей могут подходить близко к границам и пускать ракеты.
Читайте также:
- На Бахмутском направлении погиб журналист из Донбасса
- "Даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте": Резников "обкатал" технику от Германии, Британии и США
- "Риск есть, но он минимален": эксперт о поставках Ираном ракет России