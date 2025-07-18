В Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

В Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу / © ТСН

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В Киеве и в нескольких областях Украины вечером 18 июля объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

О воздушной тревоге сообщают и в КГГА.

По состоянию на 18 июля 19:40 карта воздушной тревоги выглядит так:

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18 июля 19:40 карта воздушной тревоги / © alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 16 июля 2025 года подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины активно выполняли боевые задания. Военные опубликовали видео, как сбивали вражеские "Шахеды" этой ночью.