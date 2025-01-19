Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве и в ряде областей воздушная тревога: какая угроза

В Киеве и в ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога 19 января

Следует находиться в укрытиях.

В Киеве и ряде областей днем 19 января объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — подчеркнули в ПСУ.

По состоянию на 15:59 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Кировоградская
  • Запорожская
  • Донецкая

Напомним, днем 19 января часть Украины охватила воздушная тревога. Враг атаковал "Шахедами".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация