В Киеве и в ряде областей воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в укрытиях.
В Киеве и ряде областей днем 19 января объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — подчеркнули в ПСУ.
По состоянию на 15:59 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Черкасская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Запорожская
- Донецкая
Напомним, днем 19 января часть Украины охватила воздушная тревога. Враг атаковал "Шахедами".
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