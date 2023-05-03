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В Киеве и во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: причина

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5637
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве и во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: причина

В ряде украинских областей снова раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Украинцев призывают быть в укрытии.

В среду, 3 мая, в Киеве и еще нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушная тревога в 16:28 объявлена в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Житомирской, Донецкой и Запорожской областях.

По областям Украины 3 мая распространяется воздушная тревога. / ©
По областям Украины 3 мая распространяется воздушная тревога.

Мониторинговые телеграммы-каналы сообщают об активности стратегического бомбардировщика Ту-22м3.

Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям и позаботиться о своей безопасности.

Напомним, в ночь на 3 мая столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага, третьего за последние 6 дней. Все враждебные цели на территории Киева были уничтожены системой ПВО.

Также в Кремле заявили, что Украина якобы атаковала резиденцию Путина.

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Дата публикации
Просмотры
5637
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