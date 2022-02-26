В Киеве идут боевые действия: жителей призывают не покидать дома и укрытия

Следует укрыться в помещении без окон.

На улицах Киева сейчас проходят боевые действия, жителей просят сохранять спокойствие и быть максимально осторожными.

Об этом сообщают в КГГА.

Также напоминают правила поведения:



— Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас.



Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от обломков от шаров.



— Если услышите сирены (сигнал «Воздушная тревога») – немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!

Карта укрытий доступна по ссылке: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GoP1MtW6Zpmn_0-VXnleUBPa-NXBqGS_&usp=sharing



Напомним, что в Киеве введен комендантский час, который действует с 22:00 до 07:00.

В Василькове Киевской области продолжаются боевые действия. Российские войска нанесли ракетные обстрелы.