В Киеве идут боевые действия: жителей призывают не покидать дома и укрытия

Следует укрыться в помещении без окон.
На улицах Киева сейчас проходят боевые действия, жителей просят сохранять спокойствие и быть максимально осторожными.
Об этом сообщают в КГГА.
Также напоминают правила поведения:
— Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас.
Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от обломков от шаров.
— Если услышите сирены (сигнал «Воздушная тревога») – немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!
Карта укрытий доступна по ссылке: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GoP1MtW6Zpmn_0-VXnleUBPa-NXBqGS_&usp=sharing
Напомним, что в Киеве введен комендантский час, который действует с 22:00 до 07:00.
В Василькове Киевской области продолжаются боевые действия. Российские войска нанесли ракетные обстрелы.