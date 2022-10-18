В Киеве из-за атаки РФ вода в кранах мутная или ее вообще нет: когда появится и что делать людям

В "Киевводоканале" будут усиленно контролировать качество воды.

В Киеве 18 октября после утренней атаки РФ на инфраструктуру предупредили о снижении давления в водопроводной сети и повышении цветности и мутности воды.

Об этом предупредила пресс-служба "Киевводоканала".

"По причине повреждения объектов энергообеспечения возможно снижение давления в водопроводной сети города, а также может наблюдаться повышение цветности и мутности воды", — говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" заверили, что делают все возможное, чтобы, несмотря на циничные атаки РФ, город был обеспечен минимальным объемом воды. Там добавили, что будут усиленно контролировать качество воды и информировать людей о результатах.

По данным коммунальщиков, по состоянию на 11:40 на правом берегу давление было стабилизировано, на левом берегу давление это обещают оказать в ближайшие часы.

"В Печерском районе возможно отсутствие водоснабжения, в таком случае подвоз воды будет осуществляться автотранспортом. Такая ситуация будет продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры, ориентировочно в течение суток", — добавили в "Киевводоканале".

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице необходимо максимально экономить воду и электроэнергию пока ликвидируют последствия российской ракетной атаки. Он призвал киевлян не включать мощные электроприборы: кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи.

Кличко отметил, что в домах, где понижено давление в водопроводной сети, нужно максимально экономно тратить воду.

Утренний обстрел Украины

Заметим, что утром 18 октября войска РФ продолжили кошмарить украинцев – враг атаковал дронами и ракетами ряд крупных городов Украины, в частности, Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог.

В ряде городов есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов есть перебои с водой и светом.

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