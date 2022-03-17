В Киеве из-за вражеских обстрелов произошло несколько пожаров: горели машины, склад и трава

Информация о пожаре поступила спасателям в 16:30.
В Святошинском районе Киева в результате вражеских обстрелов произошло сразу несколько пожаров. Горели два автомобиля, а также склад и трава на площади в 5 тысяч "квадратов".
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.
Как стало известно, информация о пожаре спасателям поступила в 16:30. В результате обстрела загорелись два автомобиля. Один человек погиб. Кроме того, загорелись около 5 тысяч квадратных метров травяного настила.
Пожар произошел на одном из столичных складов. Площадь возгорания составила 10 тысяч “квадратов”.
“Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего производится тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб один человек”, — рассказали в ГСЧС Киева.
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