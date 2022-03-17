В Киеве из-за вражеских обстрелов произошло несколько пожаров: горели машины, склад и трава

В Киеве из-за вражеских обстрелов произошло несколько пожаров: горели машины, склад и трава

Информация о пожаре поступила спасателям в 16:30.

В Святошинском районе Киева в результате вражеских обстрелов произошло сразу несколько пожаров. Горели два автомобиля, а также склад и трава на площади в 5 тысяч "квадратов".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Как стало известно, информация о пожаре спасателям поступила в 16:30. В результате обстрела загорелись два автомобиля. Один человек погиб. Кроме того, загорелись около 5 тысяч квадратных метров травяного настила.

Пожар произошел на одном из столичных складов. Площадь возгорания составила 10 тысяч “квадратов”.

“Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего производится тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб один человек”, — рассказали в ГСЧС Киева.

Читайте также: