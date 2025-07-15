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В Киеве Келлогу показали сценарий войны до 2036 года: Буданов сделал жесткое заявление
Украинская сторона представила актуальные оценки оперативной ситуации, планы Кремля до 2036 года.
В Киеве состоялся брифинг с участием руководства сектора безопасности и обороны Украины для делегации США во главе со специальным представителем президента по вопросам Украины Китом Келлогом.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
В мероприятии приняли участие министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов, руководители разведки Кирилл Буданов и Вадим Скибицкий, а также представители разведывательного сообщества.
Россия готовится к войне с НАТО - данные разведки
Украинская сторона представила актуальные оценки оперативной ситуации, планы Кремля до 2036 года и аналитику подготовки России к великой войне не только против Украины, но и против стран НАТО.
"Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", - подчеркнул Буданов.
Сила – единственный язык, который понимает Россия
Буданов поблагодарил правительство и народ США за последовательную политическую, экономическую и военную поддержку Украины. Он также подчеркнул, что Кремль признает только язык силы.
"Россия признает только силу - именно через нее мы достигнем устойчивого мира", - заявил начальник ГУР.
Напомним, в понедельник, 14 июля, в Киев прибыл спецпредставитель США Кит Келлог.
Как ранее сообщал Зеленский, на этой неделе состоятся переговоры по продолжению поддержки Украины. Он также поручил главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову предоставить Келлогу информацию о российских силах и украинских перспективах.