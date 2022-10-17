В Киеве копы сбили дрон стрелковым оружием: глава МВД объяснил, почему этого нельзя делать гражданским

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал владельцев оружия не сбивать дроны.

Об этом министр сказал в эфире телемарафона 17 октября.

Глава МВД призвал граждан не подвергать себя и других опасности, ведь вероятность сбития дрона не подготовленным человеком из пистолета, чрезвычайно мала. А гражданские могут травмировать себя или других.

Он призвал оставить сбитие дронов специально обученным специалистам: военным и полицейским.

"Полицейские открывали огонь, потому что видели, что дроны один за другим прилетали, и один из них был сбит. Мы были на месте и видели остатки дрона, который был сбит стрелковым оружием (полицейскими. – Ред.). Но фактически вероятность такого сбития чрезвычайно мала, а опасность, если например, необразованный человек будет с оружием стрелять вверх, она превышает ту возможность сбить, которая может быть в этом случае. Хочу обратиться к горожанам, кто владеет оружием, о том, что из пистолета, карабина, не стоит стрелять среди многоэтажек. Это может привести к травме и беде большей, чем возможность сбить дрон", — пояснил Монастырский.

Он призвал гражданских сообщать полицию о любом перемещении дронов.

Атака дронами Киева

Россияне утром 17 октября атаковали Киев дронами. По информации мэра Виталия Кличко, Россия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Под завалами спасли 18 человек, еще двоих ищут.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева получили тело погибшего человека. Как выяснилось, жертвой российской атаки дроном-камикадзе стала женщина. Спасательные работы продолжаются.

По состоянию на 13:13, по информации Кирилла Тимошенко, спасены 19 человек, 3 человека погибли. Ликвидация последствий продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку Киева дронами и попадание в жилой дом, отметив, что россиянам украинцев сломать не удастся.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа".

Все, что известно об атаке Киева дронами-камикадзе, читайте здесь.

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