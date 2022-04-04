В Киеве ликвидирована группа информаторов спецслужб РФ и два центра рассылки деструктивных СМС

Вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и Теробороны в Киевской области.
В Киеве в результате спецоперации СБУ ликвидирована группа информаторов российских спецслужб и два центра рассылки деструктивных СМС.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В частности, сотрудники спецслужбы установили местонахождение "штаб-квартиры" вражеской агентуры и задержали ее резидента. Им оказался местный житель, завербованный представителями "Л/ДНР".
Вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и Теробороны в Киевской области.
Кроме того, в Киеве разоблачен завербованный спецслужбами РФ работник одной из городских больниц, который агитировал медперсонал помогать российским оккупантам.
Кураторы "гарантировали" коллаборанту назначения на руководящую должность в оккупационной администрации.
Также в столичном регионе сотрудники СБУ приостановили деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров. Через них было разослано около 3 тыс. деструктивных СМС украинским военным и представителям местных властей.
Спецслужба проводит следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и причастных к его совершению лиц.
Напомним, по состоянию на 2 апреля, по данным Минобороны, ВСУ освободили от оккупантов всю Киевскую область.
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