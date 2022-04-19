В Киеве мужчина во время прогулки на Печерске обнаружил растяжку (фото)

В Киеве мужчина во время прогулки на Печерске обнаружил растяжку (фото)

В Киеве местный мужчина нашел растяжку между сложенными сухими ветками и предмет похожий на гранату.

Инцидент произошел на улице Госпитальной. Опасную находку мужчина нашел во время прогулки.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

После опасной находки мужчина вызвал полицейских. Патрульные, отправившиеся по указанному адресу, вызвали саперов и обеспечили охрану места происшествия.

Этим инцидентом полиция в очередной раз напоминает, что нужно быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестные вещи и предметы.

"Ежедневно спасатели работают над тем, чтобы обезвредить боеприпасы, которыми российские оккупанты усеяли наш город. В случае обнаружения подозрительных предметов просим сохранять спокойствие и немедленно сообщить о находке по телефонам 101 или 102", — сказано в сообщении.

Напомним, в освобожденных селах Киевской области до сих пор не могут перезахоронить убитых из-за заминированных россиянами кладбищ.

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