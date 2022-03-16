В Киеве на станции метро задержан российский диверсант (фото)

Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц немедленно сообщать об этом полиции.

В Киеве полицейские задержали российского диверсанта на станции метро. В телефоне мужчины нашли фото объектов критической инфраструктуры, блокпостов и мест дислокации ВСУ.

Об этом сообщили 16 марта в Нацполиции Украины.

В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что диверсант приехал в Киев из России. В его телефоне обнаружили активную переписку с российскими абонентами и личный кабинет налогоплательщика РФ.

Кроме того, мужчина фотографировал объекты критической инфраструктуры, блокпостов и мест дислокации ВСУ. Диверсант был передан работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, что в настоящее время станции метро работают как укрытие. Поэтому полицейские круглосуточно усиленно заботятся о безопасности граждан.

Читайте также: