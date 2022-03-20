В Киеве обломки российской ракеты попали в многоэтажку: двор превратился в руину, есть пострадавшие (фото, видео)

В Киеве обломки российской ракеты попали в многоэтажку: двор превратился в руину, есть пострадавшие (фото, видео)

Двоих пострадавших госпитализировали.

В Киеве оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы. В Святошинском районе 20 марта обломок российского снаряда попал на десятиэтажный жилой дом, в котором возник пожар. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, жилой дом поврежден, сгорели автомобили во дворе. Пока информации о погибших нет, но 5 человек пострадали. Двое из них были госпитализированы.

"Снова мы видим последствия русского мира. Рядом расположен детский сад, а здесь — большой кратер. Дом разрушен, окна выбиты полностью, автомобили сгорели. Слава Богу погибших нет, несколько человек сейчас госпитализированы, им оказывается помощь. И это мы снова видим ту пропаганду, что речь идет о войне, освобождении Украины, против военных... Бомбят, как в Мариуполе, Харькове, Чернигове жилые районы и сейчас цель агрессора — наш родной город, город Киев. Хотят запугать людей, но не получится! Наоборот такие действия вызывают большее желание дать отпор агрессору", — сказал Кличко.

На месте инцидента работают медики и спасатели.

Напомним, в Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Отмечается, что в Киеве с начала вторжения российские войска повредили 36 жилых домов, пять частных усадеб, шесть школ, четыре детских сада, а в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна.

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