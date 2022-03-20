В Киеве обломок снаряда попал в жилой дом (фото)

Загорелись также два автомобиля.

В воскресенье, 20 марта, в Киеве обломок снаряда попал в жилой дом: возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожар произошел в жилом доме Святошинского района столицы. Отмечается, что вследствие попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе четвертого этажа 10-этажного жилого дома и двух частных автомобилей.

"В 14:24 возгорание локализовано и в 14:41 — ликвидировано. На месте задействовано 7 ед. пожарной техники и 25 чел. личного состава", — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуируют жильцов дома. В настоящее время спасены шесть человек. Информация о пострадавших уточняется, подчеркнули в ГСЧС.

Как сообщалось, в Киеве с начала полномасштабного вторжения российских войск погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Отмечается, что в Киеве с начала вторжения российские войска повредили 36 жилых домов, пять частных усадеб, шесть школ, четыре детских сада, а в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна.

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