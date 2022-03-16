В Киеве обрушилась многоэтажка, в которую попали обломки снаряда: фото и видео разрушительных последствий

В Киеве обрушилась многоэтажка, в которую попали обломки снаряда: фото и видео разрушительных последствий

Психологи работают с потерпевшими.

В Киеве рано утром 16 марта российские оккупанты в очередной раз ударили по жилому дому. Осколки вражеской ракеты попали в здание, в результате чего произошел обвал.

Об этом информируют в ГСЧС.

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Как свидетельствуют опубликованные фото, в результате атаки российских захватчиков возник пожар и частично обрушился 12-этажный дом. По данным ГСЧС, обрушилась многоэтажка на 12-м и техническом этажах.

Кроме того, оккупанты повредили соседний 9-этажный дом. Спасатели уже ликвидировали пожар, впрочем, как видно из фото, 12-этажный дом получил серьезные повреждения.

Около 37 человек эвакуированы. Двое пострадавших госпитализированы. Информация уточняется, потому что на месте разбирают конструкции и ищут людей.

Также с пострадавшими мирными людьми работают психологи Службы спасения, оказывающие необходимую помощь.

Напомним, оккупанты убили мирного жителя под Киевом: немецкие журналисты обнародовали доказательство преступления россиян (видео).

Как сообщалось, в Киеве 15 марта оккупанты обстреляли жилые дома, разрушив их. Снаряды попали в две многоэтажки в Святошинском районе, одну в Подольском, а также в один частный дом. Поврежден ударной волной вход в одну из станций метро.

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