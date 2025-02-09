Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

Дата публикации
Просмотры
910
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

В Киеве 9 февраля объявлена воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога раздается в столице.

В Киеве 9 февраля поздно вечером объявлена воздушная тревога. Всех жителей призывали находиться в укрытиях.

Об этом сообщили в КГГА.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — сказали там и добавили карту укрытий.

Как сообщили Воздушные Силы ВС Украины, Киеву угрожают вражеские ударные БПЛА.

"Возможна работа ПВО", — добавили там.

Напомним, вечером 9 февраля россияне обстреляли Харьковщину КАБами. Стали известны последствия атаки.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация