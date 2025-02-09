В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

В Киеве 9 февраля поздно вечером объявлена воздушная тревога. Всех жителей призывали находиться в укрытиях.

Об этом сообщили в КГГА.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — сказали там и добавили карту укрытий.

Как сообщили Воздушные Силы ВС Украины, Киеву угрожают вражеские ударные БПЛА.

"Возможна работа ПВО", — добавили там.

Напомним, вечером 9 февраля россияне обстреляли Харьковщину КАБами. Стали известны последствия атаки.

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