В Киеве объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога раздается в столице.
В Киеве 9 февраля поздно вечером объявлена воздушная тревога. Всех жителей призывали находиться в укрытиях.
Об этом сообщили в КГГА.
"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — сказали там и добавили карту укрытий.
Как сообщили Воздушные Силы ВС Украины, Киеву угрожают вражеские ударные БПЛА.
"Возможна работа ПВО", — добавили там.
Напомним, вечером 9 февраля россияне обстреляли Харьковщину КАБами. Стали известны последствия атаки.
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