В Киеве остатки сбитой ракеты попали в многоэтажку: погиб один человек (фото, видео)

Из дома эвакуировали 30 человек.
В Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке. Спасатели ГСЧС эвакуировали 30 жителей, из которых 3 пострадали. Погиб 1 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сообщение о пожаре и разрушении жилого дома в Дарницком районе столицы поступило в Службу спасения в 5.02 утра 17 марта.
Спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже.
Как сообщили в ГСЧС, в 5:49 возгорание на площади 20 кв. м ликвидировано.
В настоящее время проводится эвакуация людей с 11-го этажа дома и аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.
По предварительной информации, из дома эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадали. Погиб 1 человек. Информация уточняется.
Напомним, ранее в Киеве в районе Осокорков около шести утра российская ракета попала в двухэтажный частный жилой дом.
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