В Киеве от атак России уже погибли более 200 человек, среди них есть дети: обнародована жуткая статистика

В Киеве от атак России уже погибли более 200 человек, среди них есть дети: обнародована жуткая статистика

Ранены в столице почти 900 человек.

В Киеве с начала широкомасштабного вторжения России, которая ночью 24 февраля цинично напала на Украину, погибли 60 гражданских людей, в том числе 4 ребенка.

Об этом информирует КГГА.

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За 23 дня войны в Украине от действий РФ ранения получили 889 человек.

"В Киеве с начала широкомасштабного вторжения погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе, 4 ребенка. За все это время в городе 889 раненых, из них 241 гражданский. В том числе: 18 детей, 3 водителя скорой, 1 врач скорой", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным КГГА, с 24 февраля оккупанты повредили 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. Также повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.

Следует отметить, что все данные о жертвах являются предварительными.

Напомним, в Киевской ОГА назвали наиболее опасные направления в области.

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