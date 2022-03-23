В Киеве от обстрелов российских оккупантов погибла журналистка Оксана Баулина

Раньше журналистка работала в РФ.

В Киеве от обстрелов российских оккупантов погибла корреспондентка Оксана Баулина.

О смерти журналистки сообщил The Insider. Редакционную задачу именно этого издания выполняла Баулина.

"Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла от обстрелов в Киеве во время выполнения редакционного задания. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, два сопровождавших ее человека, ранены и госпитализированы", — говорится в сообщении.

Фото: Oksana Baulina/Facebook

Ранее Оксана Баулина работала в РФ в структурах политика Алексея Навального и в Фонде борьбы с коррупцией. В июле 2021 года она покинула Россию, ведь ФБК был признан экстремистской организацией.

В Украине Оксана успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

Напомним, ранее на линии фронта под Киевом исчез известный фотожурналист Максим Левин. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

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