В Киеве от попадания остатков сбитой ракеты горела частная усадьба (фото)

В Киеве от попадания остатков сбитой ракеты горела частная усадьба (фото)

Пожар уже ликвидирован.

В Киеве в Дарницком районе в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы.

Об этом сообщает ГСЧС.

Известно, что инцидент произошел поздно вечером 27 марта. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома в гараже.

В 00:27 28 марта пожар локализован на площади 100 кв. м, а в 01:24 – ликвидирован.

На месте работали 8 спасателей с 2 единицами пожарной техники.

Напомним, поздно вечером 27 марта возле Киева, в Черкасской области и еще нескольких регионах раздались взрывы.

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