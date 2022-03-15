В Киеве от взрыва повреждено здание станции метро "Лукьяновская" (фото)

В Киеве от взрыва повреждено здание станции метро "Лукьяновская" (фото)

Во время движения поезда не будут останавливаться на Лукьяновской.

В Киеве российские оккупационные войска 15 марта варварски атаковали десятиэтажный жилой дом в Подольском районе по улице Мостицкой. В результате взрывной волной был поврежден фасад здания станции метро "Лукьяновская".

Об этом сообщает Киевский метрополитен.

Кроме того, повреждены служебные помещения станции метро "Лукьяновская". Во время движения поезда не будут останавливаться на станции.

Внимание!



Взрывной волной поврежден фасад здания станции "Лукяновская" и служебные помещения.

Во время движения поезда не будут останавливаться на станции. pic.twitter.com/BIrSQvII0c — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 15 марта 2022

В столичной подземке также сообщили, что зеленая линия работает от "Сырца" до "Выдубичей", но не останавливается на "Лукьяновской", "Дворце спорта", Кловской" и "Золотых воротах".

Также читайте Жители Куреневки в Киеве после взрыва радуются, что попало не в сам дом

По синей линии поезда курсируют "Героев Днепра" — "Теремки" без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

Также работает участок "Славутич" — "Красный хутор". Движение по красной линии организовано от "Шулявская" до "Университета".

"Метрополитен работает в режиме перевозок. Ориентировочный интервал движения 40 минут. График работы может оперативно меняться по необходимости. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие", — отметили в подземке.

Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00.

Напомним, 15 марта оккупанты нанесли удар по десятиэтажному жилому дому в Подольском районе Киева (улица Мостицкая).