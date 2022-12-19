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В Киеве открывают две станции метро, закрытые с 24 февраля: какие именно и когда они заработают

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В Киеве открывают две станции метро, закрытые с 24 февраля: какие именно и когда они заработают

Фото: Getty Images

Также заработает переход между станциями "Майдан Независимости" и "Крещатик".

В Киеве с 20 декабря для пассажиров открывают станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, заработает снова и переход между упомянутыми станциями. Столичный глава напомнил, что "Майдан Независимости" и "Хрещатик" в подземке Киева закрыли в начале широкомасштабного вторжения России в целях безопасности граждан.

"Завтра откроем две станции столичного метрополитена — "Майдан Независимости" и "Хрещатик" — и переход между ними. Эти станции были закрыты с начала широкомасштабного вторжения россии", — говорится в заявлении Кличко.

Тем временем в Киеве после ремонта в результате вражеского удара снова открыли "стеклянный мост".

Напомним, на железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" установили елку. Работники вокзала подстраховались на всякий случай на время блекаута и придумали оригинальный способ, как "подсветить" новогоднее дерево.

Кроме того, на Софийской площади Киева уже установили и начинают украшать символическую елку незламності. В этом году главная елка страны – искусственная, высотой 12 метров, ее украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами.

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Дата публикации
Просмотры
259
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