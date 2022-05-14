В Киеве подготовили план обороны на случай повторного наступления оккупантов

Военное руководство Киева разработало план обороны столицы в случае повторного российского наступления. Были учтены все ошибки, допущенные при первом наступлении.

По состоянию на сегодняшний день непосредственной угрозы Киеву нет.

Об этом в эфире марафона UAРазом сообщил начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук, передает "Суспільне".

"Учитывая, что столица – это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию – это повторное наступление", – сказал Корнийчук.

Он отметил, что в новом плане обороны Киева были учтены все ошибки, допущенные во время первого наступления в начале войны. Задания по подготовке к обороне теперь будут ставить как военные, так и гражданские.

Напомним, что в Киеве и области меняется время комендантского часа . С воскресенья, 15 мая, в регионе комендантский час будет начинаться час позже. Теперь она продлится с 23:00 до 5:00.

Первый заместитель главы Киевской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что детям не рекомендуется возвращаться в столицу. В то же время, тем, кто решил вернуться, следует учитывать, что столица живет с ограничениями.

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