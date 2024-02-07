В Киеве погибли два человека: Зеленский о последствиях массированной атаки по Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине, отметив, что шесть регионов были под ударом врага.

Об этом он написал в Telegram.

Также он сообщил о первых жертвах в Киеве – погибли два человека.

"В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами могут быть люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить.

Два человека пострадали на Харьковщине, спасен один человек. Во Львовской области спасатели работают на месте. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России – террористы будут всегда ощущать последствия своих действий", — написал он.

Президент также поблагодарил медиков, спасателей и коммунальных служб за помощь людям.

Напомним, в Киеве под завалами многоэтажки, вероятно, есть погибшие (фото).

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