В Киеве попрощались с медикиней "Госпитальеров" Мулькевич, погибшей во время атаки дронов на Харьковщине

В Киеве сегодня, 17 августа, состоялось прощание с медикиней "Госпитальеров" Александрой Мулькевич, позывной "Майк". Она погибла 14 августа в Харьковской области в результате атаки российского дрона, когда находилась в эвакуационном автомобиле.

Об этом сообщило Общественное Киев.

Прощание с героиней произошло на Байковом кладбище. Александра Мулькевич была киевлянкой, поэтому ее родные и друзья собрались на этом кладбище, чтобы отдать ей последнее уважение. Почтить память Александры пришли около сотни людей, среди которых были родственники, друзья, собратья и волонтеры.

Муж Александры, Максим, во время прощания отметил, что его жена за свои 35 лет жизни успела сделать больше добрых дел, чем многие люди за всю жизнь. Он отметил, что сейчас важно продолжать то, что начала Александра, и стремиться к добру и справедливости в мире. Максим также процитировал посмертное письмо Александры, в котором она выразила свою любовь к Украине и отметила, что больше всего счастья для воина — умереть за свою страну, а еще лучше жить для нее.

Знакомые Александры рассказали о ее доброте и благородстве. Егор, один из ее друзей, поделился, что Александра всегда заботилась о стариках, бездомных животных и птиц, а также была активной доноркой. Он вспомнил, как Александра, будучи совсем маленькой, просила друзей купить ей обременители для ног, чтобы отвечать требованиям для донорства крови.

Дарья, знакомая Александре с 2021 года, отметила, что она была очень хрупкой, но в то же время очень сильной и веселой. Александра любила шутить, даже если шутки были черными, и у нее было большое, любящее сердце.

Побратим "Тим" рассказал, что его поразило то, как Александра, являясь водителем пикапа и дефендера, поддерживала боевой дух и всегда стремилась к недостижимым идеалам. Он вспомнил последнюю встречу с Александрой Харьковской области 4 августа, когда они случайно встретились во время ротации. Тим вспомнил, как Александра всегда была гостеприимна и стремилась к идеалам, даже когда это казалось невозможным.

Александра Мулькевич была признана героиней среди своих собратьев и знакомых, и ее память будет увековечена не только на Байковом кладбище, но и в сердцах тех, кто ее знал и любил.

Напомним, 14 июля в Харьковской области, в поселке Белый Колодец, россияне атаковали автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" FPV-дроном. Погибли два медика-волонтера, мужчина и женщина. Оказалось, что в то время в автомобиле была 35-летняя медикиня Александра Мулькевич.

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