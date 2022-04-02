В Киеве повреждено более 150 жилых домов, десятки садов и школ — КГГА

В Киеве повреждено более 150 жилых домов, десятки садов и школ — КГГА

В столице проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города.

В Киеве с начала полномасштабного вторжения России повреждено 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы.

Об этом 2 апреля сообщили в КГГА.

Сейчас в столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам. В нее входят строители, представители институтов и экономисты.

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"Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений", — рассказали в администрации.

Напомним, что Россия отвела от Киева около 20% своих подразделений, значительная часть войск РФ остается у столицы.

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