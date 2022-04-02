Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве повреждено более 150 жилых домов, десятки садов и школ — КГГА

Дата публикации
Просмотры
2194
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве повреждено более 150 жилых домов, десятки садов и школ — КГГА

Getty Images

В столице проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города.

В Киеве с начала полномасштабного вторжения России повреждено 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы.

Об этом 2 апреля сообщили в КГГА.

Сейчас в столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам. В нее входят строители, представители институтов и экономисты.

"Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений", — рассказали в администрации.

Напомним, что Россия отвела от Киева около 20% своих подразделений, значительная часть войск РФ остается у столицы.

Читайте также:

Следующая публикация