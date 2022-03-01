В Киеве появилась военная администрация по назначению Зеленского

Мэр Виталий Кличко продолжает выполнять назначенные функции.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении отметил, что события в Харькове страной-агрессоркой свидетельствуют о важности этого города для России. Такова цель и столицы. По словам Зеленского, Харьков и Киев крайне важны для врага, чтобы сломать нас, сломать наше сопротивление.

«Защитим Киев, защитим государство. Киев – это сердце нашего государства, и оно должно биться. И она будет биться, чтобы победила жизнь», — отметил он.

Именно поэтому Зеленский объявил, что за оборону столицы будет отвечать квалифицированный военный. «Я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич – служил Командующим сил поддержки. На высоком уровне организовал инженерное обеспечение боевых действий вооруженных сил Украины в 2014-2015 годах. Сейчас в СНБО государственный эксперт Службы военной безопасности», – отметил президент.

Після удару по площі Свободи в Харкові Росія – це держава-терорист «Після удару по площі Свободи в Харкові Росія – це держава-терорист». Звернення Президента України Володимира Зеленського. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 1 березня 2022 р.

Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя область ответственности, и теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице.