В Киеве продолжаются работы по разминированию: в каких районах работают саперы

В Киеве продолжаются работы по разминированию: в каких районах работают саперы

В Киеве продолжаются работы по разминированию в районе Виноградаря и Вышгородском направлении.

В Киеве продолжаются работы по разминированию в Виноградаре и на Вышгородском направлении, особенно в лесных массивах.

Об этом говорится в сводке Киевской городской военной администрации, опубликованном на официальном портале Киева.

"Минная опасность сохраняется в окрестностях Киева там, где велись боевые действия. Завершается работа на Житомирском и Броварском направлениях. Продолжаются работы по разминированию в районе Виноградаря и на Вышгородском направлении, особенно в лесных массивах. На данной местности саперы изымают минно-взрывные заграждения противника и взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

Также продолжается работа по обследованию территории на взрывоопасные предметы в Пуще-Водице.

"КП "Киевпасстранс" после обследования поврежденных участков саперами приступило к работе по восстановлению путей. Специалисты должны установить 250 рельсов и около 600 шпал", — рассказали в КГВА.

Всего с начала полномасштабного вторжения России подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно реагировали на 215 событий, в ходе которых было обнаружено, изъято и уничтожено 985 взрывоопасных предметов. Обследована и очищена территория площадью 21,47 га.

”Отмечаем, что даже со временем уже на обследованной саперами территории могут обнаруживаться взрывоопасные предметы. Поэтому даже работая на приусадебных участках, четко следуйте инструкциям о действиях в случае обнаружения взрывоопасных предметов”, — призвали в военной администрации.

Ранее чрезвычайники показали, как уничтожают боеприпасы и мины оккупантов в Киевской области.

Саперы Нацгвардии разминирывают территорию Чернобыльской атомной электростанции

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