В Киеве прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов жилых домов и больницы

В Киеве прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов жилых домов и больницы

Досудебные расследования по указанным фактам продолжаются.

В Киеве прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Оккупанты обстреляли склады с продуктами, разрушили жилые дома и больницу.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

“По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, произвели обстрел населенных пгт Макаров Бучанского района, в результате чего разрушения получили частные дома и больница. В Броварском районе военнослужащие РФ уничтожили склады агропромышленной компании, где хранились тонны продуктов питания. Досудебные расследования по указанным фактам продолжаются”, — рассказали в прокуратуре области.

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