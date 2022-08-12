В Киеве прокуратура передала в АРМА оборудование ботофермы стоимостью более 1,5 млн гривен: фото

Средства от реализации изъятого имущества будут перечислены на нужды ВСУ.
Прокуратура передала в АРМА оборудование ботофермы стоимостью более 1,5 млн. гривен.
По ходатайству Святошинской окружной прокуратуры Киева в АРМА для дальнейшей реализации передано оборудование, которое использовалось злоумышленниками для функционирования ботоферм и кибератак.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, двое жителей Киева, используя телекоммуникационное оборудование, наладили подпольный бизнес по предоставлению дистанционного доступа в Интернет для анонимизации пользователей-ботов в социальных сетях и осуществления хакерами кибератак.
С начала войны и блокирования в РФ доступа к иностранным соцсетям (Facebook, Instagram), указанный сервис начал активно использоваться российскими Интернет-агитаторами для обхода блокировок и распространения в соцсетях антиукраинской пропаганды якобы от имени украинских пользователей.
Также установлено, что указанные ботофермы имеют отношение к кибератакам на КГГА, которые имели место в феврале 2022 года.
В апреле 2022 года при процессуальном руководстве окружной прокуратуры функционирование противоправного сервиса было заблокировано, а оборудование изъято.
По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли около 40 компьютеров, 1500 4G модемов с сим-картами украинских операторов мобильной связи, сервер управления и другую компьютерную технику и оборудование общей стоимостью более 1,5 млн. грн.
В настоящее время прокуратурой обеспечена передача изъятой техники и оборудования Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Средства от реализации изъятого имущества будут перечислены на нужды ВСУ.
Следствие по уголовному производству продолжается.
Напомним, СБУ обезвредила организованную группировку, создавшую миллионную ботоферму для дискредитации руководства Украины и расшатывания общественно-политической ситуации.
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