В Киеве прощаются с фотожурналистом Левиным, убитым оккупантами

На церемонию прощания пришли родные и близкие.

Сегодня в Михайловском соборе Киева прощаются с документалистом и фоторепортером Максом Левиным. Заупокойную службу возглавляет предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

Об этом пишет издание "Левый берег".

Отдать последнее уважение погибшему пришли его родные, коллеги, военные-побратимы, представители власти.

В прощальном слове к громаде, родным и близким Макса, его коллегам и друзьям митрополит Эпифаний подчеркнул, что "мы провожаем в последний земной путь человека, который посвятил себя служению правде".

"Служению особым образом – то, что он видел душой и глазами, он передавал аудитории через фотографии. Один из лучших фотографов современной Украины, Максим Левин не просто работал журналистом. Он действительно служил, служил тому, что выше, чем сегодня - вечности. Он служил истине, а значит своим способом, через дарованный ему талант, он служил Богу", – сказал предстоятель поместной Украинской церкви.

Напомним, Макса Левина российские военные убили двумя выстрелами из стрелкового оружия. Трагедия произошла в районе села Гута Межигорская в Киевской области.

По данным следствия, в марте 2022 года исчезла связь с украинским фотожурналистом Максимом Левиным, освещавшим события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области.

"Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

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