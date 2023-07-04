В Киеве простились с писательницей Викторией Амелиной, которую в Краматорске убила российская ракета: фото

В Киеве во вторник, 4 июля, простились с украинской писательницей Викторией Амелиной, которая во время ракетного удара по пиццерии в Краматорске получила тяжелые травмы и погибла.

Об этом пишет "Цензор.нет".

Прощание с известной украинской писательницей в Киеве состоялось в Михайловском златоверхом соборе. Викторию Амелину похоронят завтра, 5 июля, во Львове на Лычаковском кладбище. Прощание с писательницей состоится в 15:00 во львовском Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла.

В Киеве попрощались с Викторией Амелиной / Фото: Цензор.нет

Виктория Амелина на момент ракетного удара по Краматорску находилась в пиццерии вместе с колумбийским писателем Гектором Абадом, политиком Серхио Харамильо и журналисткой Каталиной Гомес, когда россияне устроили атаку. Все кроме украинки получили легкие ранения. Она же очутилась в больнице в тяжелом состоянии с травмой головы.

Прощание с Викторией Амелиной в Киеве / Фото: Цензор.нет

Медики в Днепре пытались спасти Викторию, однако ранение оказалось смертельным. У писательницы остался маленький сын.

В Киеве попрощались с Викторией Амелиной / Фото: Цензор.нет

Прощание с Викторией Амелиной / Фото: Цензор.нет

Напомним, украинская писательница Виктория Амелина скончалась в больнице 1 июля от тяжелых ранений в результате российского ракетного удара по кафе в Краматорске. Она документировала преступления российской террористической армии в Украине.

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