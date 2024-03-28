В Киеве работник ТЦК придумал оригинальную коррупционную схему: подробности

В Киеве правоохранители разоблачили на коррупции работника территориального центра комплектования ( ТЦК ). Он, по данным следствия, потребовал 900 долларов США за постановку автомобилей на военный учет и не передачу их в ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители разоблачили в коррупционной схеме работника территориального центра комплектования и социальной поддержки одного из районов столицы. Согласно нормам действующего законодательства, транспортные средства, которые находятся в собственности предприятий на период действия военного положения, могут быть перерегистрированы только при их пребывании на военном учете в региональном ТЦК СП. Исходя из этого, нарушитель наладил схему по выдаче соответствующих документов "клиентам" за денежное вознаграждение.

Фото: Полиция Киева

Так, во время встречи с предпринимателем, техник отдела военного учета пообещал последнему повлиять на руководство районного ТЦК, и по ускоренной процедуре поставить на учет два внедорожника Volkswagen, которые предприниматель намеревался продать. Такую услугу он оценил в 900 долларов США. В случае неполучения средств злоумышленник угрожал передать автомобили на нужды военных”, — рассказали в пресс-службе.

Работник ТЦК был задержан при получении 900 долларов США, которые ему передал "клиент". По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, у главы Ровенского областного территориального центра комплектования Сергея Луцюка, который битой тормошил подчиненного, обнаружили незадекларированные недвижимость и земельные участки на 46 млн грн.

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