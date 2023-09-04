В Киеве работники военкомата нелегально переправляли мужчин за границу: как действовала схема

В Киеве разоблачили должностных лиц ВЛК и военкомата, которые нелегально переправляли мужчин за границу.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как отмечается, правоохранители разоблачили трех должностных лиц диагностического медцентра и военкомата, организовавших схему незаконной переправки мужчин за границу.

В то же время сотрудники киевских Территориальных центров комплектования и социальной поддержки "подтверждали" вымышленный диагноз о непригодности к военной службе выводом военно-врачебной комиссии.

Чиновники нелегально переправляли мужчин за границу

“В дальнейшем они оформляли документы, позволяющие уклончанам уехать за границу. Лица, получавшие такие незаконные услуги, инструктировали по поведению во время пересечения государственной границы Украины. Размер денежного вознаграждения за уклонение от мобилизации составлял 11 тыс. долларов США, которые затем распределялись между всеми участниками схемы. Для передачи средств они использовали посредника”, – рассказали в Офисе генпрокурора.

В настоящее время три участника схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Им избрана мера пресечения – содержание под стражей без определения размера залога.

Напомним, что российские "шахеды" во время атаки упали на территорию Румынии.

Читайте также: