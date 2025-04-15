- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве раздается воздушная тревога: что известно об угрозе
Столице угрожают беспилотники.
Вблизи Киева зафиксированы вражеские БПЛА поздно вечером 15 апреля.
«Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!» — призывает власть столицы, а именно начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Вечером 15 апреля карта Украины покраснела.
Атака БПЛА угрожает нескольким регионам страны.
Движение враждебных дронов было зафиксировано на Сумщине, в направлении Полтавы, Днепра, Николаевщины.
Читайте также