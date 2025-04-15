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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Киеве раздается воздушная тревога: что известно об угрозе

Столице угрожают беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве раздается воздушная тревога: что известно об угрозе

Воздушная тревога в Киеве ночью 15 апреля

Вблизи Киева зафиксированы вражеские БПЛА поздно вечером 15 апреля.

«Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!» — призывает власть столицы, а именно начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Вечером 15 апреля карта Украины покраснела.

Атака БПЛА угрожает нескольким регионам страны.

Движение враждебных дронов было зафиксировано на Сумщине, в направлении Полтавы, Днепра, Николаевщины.

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