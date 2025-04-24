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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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В Киеве раздались взрывы: враг атакует столицу дронами и ракетами

Находитесь в укрытии из-за атаки врага на Киев.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 24 апреля 2025 г. в Киеве прогремели взрывы.

Воздушные Силы ВСУ сообщают об атаке на украинскую столицу вражеских дронов и ракет.

"В столице работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение. Сохраняйте спокойствие", - добавили в Киевской областной военной администрации.

Напомним, что ранее россияне подняли в небо несколько Ту-95МС : названо время подлета возможных ракет.

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