В Киеве разоблачили "переселенца", участвовавшего в карательных рейдах против украинцев в Мелитополе: фото

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители задержали жителя Мариуполя, который помогал оккупантам выявлять участников сопротивления "Жовта стрічка" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщают в СБУ и Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, житель Мариуполя после начала полномасштабной войны России против Украины переехал в оккупированный Мелитополь. Там он согласился работать в так называемом "главном управлении мвс рф в Запорожской области".

В конце апреля коллаборант был назначен "полицейским патрульно-постовой службы". Он активно участвовал в карательных рейдах российских оккупантов против украинцев, в том числе членов подполья.

В Киеве задержали коллаборанта / Фото: СБУ

"Установлено, что коллаборант получил указание выявлять места нахождения представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав. В частности, врага интересовало движение под названием "Жовта стрічка", — сообщили в СБУ.

В июле 2022 года коллаборант переехал в Киев под видом "переселенца". От следствия он прятался у знакомых.

Правоохранители разоблачили предателя. Ему инкриминируют ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). За это жителю Мариуполя грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Украине двое пленных боевиков получили тюремные сроки за помощь РФ в захвате Дебальцево и Попасной.

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