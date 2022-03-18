В Киеве российские оккупанты снова обстреляли жилой квартал

Обстрелян жилой квартал в Подольском районе.
Российские оккупанты утром 18 марта снова обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.
Об этом сообщили в КГГА.
На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.
Напомним, что одна из самых горячих точек на подступах Киева – населенные пункты Буча и Гостомель. Там противник встал в оборону более пяти суток назад. Они не предпринимают никаких наступательных действий, потому что исчерпали свой наступательный потенциал.
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