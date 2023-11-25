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В Киеве сбитый дрон упал на детский сад – в Сети показали последствия: фото, видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1329
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве сбитый дрон упал на детский сад – в Сети показали последствия: фото, видео

Поврежден детский сад в Киеве после ночной атаки дронами / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в помещении детсада.

В ночь на 25 ноября россияне массированно атаковали Киев беспилотниками. В результате падения обломков в Соломенском районе на территории детского сада произошел пожар.

В Сети показали последствия.

Так, на кадрах воспитательница детской группы "Солнышко" не может сдержать слез, увидев последствия падения обломков беспилотника после ночной атаки.

По данным ГСЧС, зафиксировано разрушение крыши детского сада на площади 100 кв. м.

Ликвидация пожара в детском саду Киева после ночной атаки дронами / ©
Ликвидация пожара в детском саду Киева после ночной атаки дронами
Ликвидация пожара в детском саду Киева после ночной атаки дронами / ©
Ликвидация пожара в детском саду Киева после ночной атаки дронами
Ликвидация пожара в детском саду Киева после ночной атаки дронами / ©
Ликвидация пожара в детском саду Киева после ночной атаки дронами
Ликвидация пожара в детском саду Киева после ночной атаки дронами / ©
Ликвидация пожара в детском саду Киева после ночной атаки дронами

Кроме того, в результате сбития вражеских БпЛА в отдельных домах Соломенского района зафиксированы повреждения окон в квартирах, падение обломка возле пятиэтажки, повреждены четыре автомобиля и выбиты окна в доме от 1 по 5 этажа. На 2-м этаже специалисты ГСЧС спасли две женщины, которые были заблокированы в квартире.

Напомним, в ночь на 25 ноября РФ совершила самую массированную атаку дронами по Киеву с начала войны – все подробности об ударе и последствиях

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Дата публикации
Просмотры
1329
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