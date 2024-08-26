В Киеве слышны громкие взрывы: в некоторых районах исчез свет

На подступах к столице работает ПВО.

В Киеве прогремели громкие взрывы 26 августа, после которых в некоторых районах столицы пропал свет.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.ua.

"Громко, аж дверь ходит", – прокомментировали журналисты.

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"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – заявили в Киевской ГВА.

Напомним, РФ утром 26 августа устроила атаку по Украине дронами-камикадзе и ракетами. Была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде городов в разных уголках государства раздались взрывы.

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